Аким был наказан штрафом за проведение тоя

За проведение тоя штрафом был наказан аким Байзакского района Жамбылской области.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, аким Байзакского района Жамбылской области Бакыт Казанбасов в ресторане Тараза устроил торжество по случаю своего юбилея. Видео с семейного торжества попало в социальную сеть. Чиновник был оштрафован, - сообщает zakon.kz.

Бакыт Казанбасов решил отпраздновать свой юбилей в одном из ресторанов Тараза, несмотря на карантин. Видео с тоя попало в социальные сети.

За нарушение карантина виновника торжества оштрафовали на 30 МРП (свыше 87 тысяч тенге). Хозяину заведения придется выплатить 230 МРП (более 670 тыс. тенге).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 802 Кодекса РК от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях" по факту выявления нарушения карантинного режима возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафа, предусмотренного частью 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях, на акима Байзакского района Б. Казанбасова и владельца ресторана "Бак Сарай", - пояснили в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области.

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