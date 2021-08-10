Число пациентов в отделениях реанимации Алматы заметно выросло

Число пациентов, находящихся в реанимациях Алматы неукоснительно растет.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы достигла пика заболеваемости и осложнена ростом доли симптомных больных, увеличившейся до 94%, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день зарегистрировано 1,5 тыс. случаев в сутки. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 403 пациента. На ИВЛ - 58, на неинвазивной ИВЛ - 168, High flow занято 153 аппарата.

В связи с пиком заболеваемости возросла нагрузка на службу первичной медико-санитарной помощи и службу скорой помощи. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 11 632 пациента, с симптомами - 11 090 в легкой и средней степени тяжести, без симптомов - 542.

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров поручил Управлению общественного здоровья повысить эффективность и качество медицинских услуг по лечению ковидных больных на дому на уровне ПМСП. Также поручено усилить работу скорой помощи и оказание экстренной помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии ковидных стационаров с целью снижения смертности, - сообщает пресс-служба акимата.

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