Самозанятые в Алматы чаще заражаются КВИ - акимат

В Алматы самозанятые заражаются КВИ чаще, чем работники компаний.

В Алматы, находящемся в "темно-красной" зоне, по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых, сообщает zakon.kz.

По занятости населения за последние 14 дней превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых - 43,2% (рост на 2,2%). Среди работников различных ТОО, ИП, АО - 17,7% (снижение на 1,3%, свидетельствующее об усилении работы по вакцинации), пенсионеров - 17% (снижение на 0,2%), школьников - 9,1% (снижение на 0,1%) и детей дошкольного возраста - 5,8 % (снижение на 0,2%), - сообщает пресс-служба акимата города.

Отмечается рост заражений во внутриквартальных продуктовых магазинах почти на 3%, в супер- и гипермаркетах - на 1,3%; в общественном транспорте - на 1,4%, где заражения возросли до 17%; в парках отдыха и пешеходных улицах - на 2,3%; в ЦОНах - на 0,6%.

Зафиксирован рост удельного веса заразившихся при посещении объектов - участников проекта Ashyq - с 200 до 238 человек, свидетельствующий о недостаточном контроле за посетителями при входе, - говорится в сообщении.

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