Вакцина от КВИ не снижает иммунитет, а, наоборот, стимулирует его - врач

У сделавших прививку от коронавируса на 98-99% реже встречается тяжелое течение болезни.

Врач высшей категории города Алматы, магистр общественного здравоохранения Наталья Рахальская рассказала об иммунитете привитых от коронавируса людей, передает zakon.kz.

Главным отличием течения COVID-19 у привитых и тех, кто не прошел вакцинацию, является тяжесть заболевания. По словам Рахальской, у сделавших прививку от коронавируса на 98-99% реже встречается тяжелое течение болезни.

Мы уже имеем достаточно научных и клинических данных об эффективности и безопасности вакцинации против этой инфекции. И это ключевые аспекты при данном заболевании. Уже достаточно много писалось о том, что люди, которые переболели и получили полный курс вакцинации, имеют наилучшую иммунную защиту от КВИ, - приводит официальный ресурс, посвященный борьбе с коронавирусом в Казахстане, слова врача.

Как уточняет специалист, риск повторного заболевания особенно актуален для людей возрастной группы 60+, а также для имеющих сопутствующие заболевания, которые ослабляют иммунитет.

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