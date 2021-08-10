Пьяная мать проломила своему полугодовалому малышу череп

Женщина напилась, а потом со всей силы швырнула малыша в люльку.

На Павелецком вокзале в Москве задержали пьяную мать, которая проломила своему полугодовалому малышу череп, передает zakon.kz.

Пару дней назад полицейские заметили странную женщину с младенцем на руках. Она стояла на платформе второго пути и шаталась в разные стороны. ППС-ники отвели мадам в медкомнату, где у ее малыша обнаружили перелом затылочной кости черепа, ушиб мозга и закрытую черепно-мозговую. Дамой оказалась 37-летняя Светлана Грико из Краснознаменска. Женщина рассказала полицейским, что ехала под Воронеж за своими детьми, которые живут с бабушкой (у нее есть старший сын и дочь), - пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как уточняется, до этого женщина зашла в "Бургер кинг", что потом - не помнит.

На мать завели административку за распитие и стали разбираться в истории, посмотрев камеры. Оказалось, что Грико напилась, а потом со всей силы швырнула малыша в люльку. Коляска упала, мальчик получил травмы, мать подобрала его и спокойно пошла на платформу, - говорится в сообщении.

Мать задержали, возбуждено дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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