82 тонны сена отправили жители Ескельдинского района в Мангистаускую область

В сборе приняли участие более 40 человек.

Пять вагонов, или более 4500 тыс. тюков сена, отправили жители Ескельдинского района в Мангистаускую область. Эстафету добра они подхватили вслед за другими милосердными казахстанцами, передает zakon.kz.

На прошлых выходных неравнодушные сельчане занимались сенокосом. Собрав несколько тысяч тонн кормов, они их сегодня торжественно отправили на запад Казахстана. Благую инициативу жителей села Кайнарлы активно поддержали земляки со всех аулов, - сообщили в УВП Алматинской области.

В сборе приняли участие более 40 человек.

В Мангистауской области сильно пострадало животноводство. И мы, увидев, как страдает скот, решили помочь нашим землякам из Западного Казахстана. Казахи всегда помогали друг другу, не оставляли в беде, это минимум, что мы сейчас можем сделать для мангистауских фермеров, - рассказал один из сельчан.

Свою лепту в акцию добра внесли и народные избранники. Депутаты Ескельдинского районного маслихата Бакыт Досанов и Серик Чукенов активно поучаствовали в сборе сена. В общей сложности в Мангистаускую область отправлено 82 тонны кормов для скота.

Сельчане из Мангистау теряют выращенный скот. Это ведь их хлеб. Сейчас все казахстанцы оказывают помощь по мере возможности. Мы не могли оставаться в стороне и решили оказать свою посильную помощь. К тому же сейчас сложная ситуация как в Казахстане, так и во всем мире с коронавирусной инфекцией. Именно поэтому нам как никогда надо быть ближе друг к другу.

На этом добрые дела жителей Ескельдинского района не заканчиваются. В будущем они также готовы протянуть руку помощи и другим казахстанцам.

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