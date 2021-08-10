11-летний ребенок упал на скорости с аттракциона в Кордае

Падение мальчика произошло 9 августа.

Видео падения мальчика вызвало резонанс среди пользователей Сети, передает zakon.kz.

Что за аттракционы без техники безопасности? Соответствующие органы, примите меры, - говорится в описании опубликованного в Instagram видео.

Подписчики группы были возмущены не только отсутствием техники безопасности, но и поведением родителей пострадавшего ребенка:

Соответствующие органы должны принять меры и в отношении родителей. Зачем на такой аттракцион детей пускать? Он и взрослому-то доверия не внушает. А родители вообще нормальные? Мать ребенка, видя, что техники безопасности нет никакой, какими мозгами позволила?

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции региона.

Сообщаем, что 10.08.2021 года при мониторинге социальных сетей выявлена публикация, что в парке села Кордай Жамбылской области несовершеннолетний ребенок 2010 года рождения упал с аттракциона. В ходе проверки установлено, что падение мальчика произошло 9 августа. Однако родители в ЦРБ и правоохранительные органы с жалобой не обращались, - рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Как уточняется, в настоящее время все участники происшествия установлены. Данный факт зарегистрирован в КУИ ОП Кордайского района для принятия процессуального решения.

Публикация от интернет-СМИ «kris_p_brothers» (@kris_p_brothers_official)

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