В ВОЗ обратили внимание на ограниченный характер данных о бустерных прививках от КВИ

Сторонники бустерных доз считают, что при помощи дополнительных прививок можно будет повысить защиту организма от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что научные данные о необходимости широкомасштабной бустерной вакцинации от коронавируса ограничены, передает zakon.kz.

Сторонники бустерных доз считают, что при помощи дополнительных прививок можно будет повысить защиту организма от коронавируса, ослабевающую по прошествии времени после первичной вакцинации. Однако в опубликованном в Женеве "промежуточном заявлении" ВОЗ указала, что "на настоящий момент сведения о какой-либо широкой необходимости применения бустерных доз остаются ограниченными и неубедительными". Кроме того, все еще имеется недостаточно данных, чтобы можно было говорить о "существенном снижении эффективности вакцин против какой-либо формы SARS-CoV-2 по прошествии шести месяцев после вакцинации", - пишет ТАСС.

В ВОЗ обратили внимание и на тот факт, что в условиях нынешних ограниченных поставок вакцины в мире применение дополнительных доз "усугубит неравенство, повысив спрос" на препараты, при том, что в некоторых странах приоритетно нуждающиеся в иммунизации группы населения все еще не привиты. В настоящее время внимание сосредоточено на "повышении глобального охвата первоначальными дозами вакцин", а не на бустерных прививках, констатировали в организации, добавив, что решение о том, рекомендовать или нет бустерные прививки, "является сложным", и оно требует учета не только клинических и эпидемиологических данных, но и ограниченности поставок вакцин в мире.

В минувшую среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к мировому сообществу с призывом ввести по крайней мере до конца сентября мораторий на бустерные прививки от COVID-19. Он пояснил, что это позволило бы направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, которые испытывают ее нехватку, и обеспечить достижение поставленной ранее всемирной организацией цели - вакцинировать не менее 10% населения всех стран мира до конца сентября, - резюмируется в сообщении.

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