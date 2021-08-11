Водителя зажало в салоне в результате тройного ДТП в Алматы

Мужчина получил серьезные травмы во время лобового столкновения автомобилей.

После аварии по улице Дулати было полностью парализовано движение, передает zakon.kz.

Hyundai Getz двигался по улице Дулати в южном направлении, на перекрестке его решил обогнать на высокой скорости водитель автомобиля марки Mercedes, который двигался попутно.

Во время маневра Mercedes выехал на полосу встречного движения, где совершил жесткое лобовое столкновение с Daewoo Nexia.

Nexia выбило с дороги и припарковало у здания кулинарии. В этот момент Mercedes развернуло на месте. Задней частью немецкая иномарка зацепила и Hyundai Getz.

В итоге пострадал лишь водитель Daewoo Nexia - его зажало в салоне. На место была вызвана Служба спасения Алматы, которая специнструментами извлекла пострадавшего из покареженной машины.

Мужчина получил серьезные травмы. С ним работают медики.

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