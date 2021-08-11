Землетрясение произошло на востоке от Алматы

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Ночью 11 августа землетрясение магнитудой 3.8 произошло на востоке от Алматы, сообщает zakon.kz.

Землетрясение зарегистрировано в 4:39 Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 570 км на восток от г. Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.0.Магнитуда MPV 3.8.Координаты эпицентра 42.97° с.ш. 83.89° в.д.Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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