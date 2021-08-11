Выявлен новый штамм коронавируса "йота" с летальностью до 82%

Новый штамм коронавируса "йота" выявлен в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса "йота" с летальностью до 82%, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава по медпрофилактике УрФО Сергея Токарева, его летальность составляет до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет.

Он отметил, что штамм передается на 25% быстрее других мутаций. К тому же "йота" - более патогенный штамм, то есть он может ускользать от иммунного ответа.

Как отметил иммунолог Николай Крючков, пока что врачам мало что известно о новом штамме - остается только наблюдать за его развитием.

Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда его доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов, - пояснил Крючков.

На данный момент коронавирус будет активно мутировать в линиях штаммов "лямбда", "гамма" и "дельта".

В Западном полушарии и, скорее всего, в Южной Америке будут идти ответвления от штамма „лямбда“. Возможно, в Бразилии - от штамма „гамма“, в нашей части света - от штамма „дельта“. Из них будут возникать производные штаммы, - предположил ученый.

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