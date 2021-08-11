Более 7600 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 10 августа 2021 года. За последние сутки в Казахстане резко возросло число новых случаев коронавируса. Число зараженных увеличилось более чем на 400 человек, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1153,

в городе Алматы - 1493,

в городе Шымкент - 574,

в Акмолинской области - 265,

в Актюбинской области - 304,

в Алматинской области - 350,

в Атырауской области - 618,

в ВКО - 228,

в Жамбылской области - 140,

в ЗКО - 156,

в Карагандинской области - 1125,

в Костанайской области - 257,

в Кызылординской области - 218,

в Мангистауской области - 212,

в Павлодарской области - 291,

в СКО - 157,

в Туркестанской области - 116.

Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1988,

в городе Алматы - 1713,

в городе Шымкент - 710,

в Акмолинской области - 210,

в Актюбинской области - 434,

в Алматинской области - 294,

в Атырауской области - 284,

в ВКО - 85,

в Жамбылской области - 152,

в ЗКО - 135,

в Карагандинской области - 307,

в Костанайской области - 322,

в Кызылординской области - 205,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 360,

в СКО - 151,

в Туркестанской области - 146.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 540 850 человек.

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