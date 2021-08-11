Более 7600 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 10 августа 2021 года. За последние сутки в Казахстане резко возросло число новых случаев коронавируса. Число зараженных увеличилось более чем на 400 человек, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1153,
- в городе Алматы - 1493,
- в городе Шымкент - 574,
- в Акмолинской области - 265,
- в Актюбинской области - 304,
- в Алматинской области - 350,
- в Атырауской области - 618,
- в ВКО - 228,
- в Жамбылской области - 140,
- в ЗКО - 156,
- в Карагандинской области - 1125,
- в Костанайской области - 257,
- в Кызылординской области - 218,
- в Мангистауской области - 212,
- в Павлодарской области - 291,
- в СКО - 157,
- в Туркестанской области - 116.
Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1988,
- в городе Алматы - 1713,
- в городе Шымкент - 710,
- в Акмолинской области - 210,
- в Актюбинской области - 434,
- в Алматинской области - 294,
- в Атырауской области - 284,
- в ВКО - 85,
- в Жамбылской области - 152,
- в ЗКО - 135,
- в Карагандинской области - 307,
- в Костанайской области - 322,
- в Кызылординской области - 205,
- в Мангистауской области - 25,
- в Павлодарской области - 360,
- в СКО - 151,
- в Туркестанской области - 146.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 540 850 человек.
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