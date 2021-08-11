Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Более 7600 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz 11 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 10 августа 2021 года. За последние сутки в Казахстане резко возросло число новых случаев коронавируса. Число зараженных увеличилось более чем на 400 человек, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7657 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1153,
  • в городе Алматы - 1493,
  • в городе Шымкент - 574,
  • в Акмолинской области - 265,
  • в Актюбинской области - 304,
  • в Алматинской области - 350,
  • в Атырауской области - 618,
  • в ВКО - 228,
  • в Жамбылской области - 140,
  • в ЗКО - 156,
  • в Карагандинской области - 1125,
  • в Костанайской области - 257,
  • в Кызылординской области - 218,
  • в Мангистауской области - 212,
  • в Павлодарской области - 291,
  • в СКО - 157,
  • в Туркестанской области - 116.

Всего в стране подтверждено 656 777 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 7521 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1988,
  • в городе Алматы - 1713,
  • в городе Шымкент - 710,
  • в Акмолинской области - 210,
  • в Актюбинской области - 434,
  • в Алматинской области - 294,
  • в Атырауской области - 284,
  • в ВКО - 85,
  • в Жамбылской области - 152,
  • в ЗКО - 135,
  • в Карагандинской области - 307,
  • в Костанайской области - 322,
  • в Кызылординской области - 205,
  • в Мангистауской области - 25,
  • в Павлодарской области - 360,
  • в СКО - 151,
  • в Туркестанской области - 146.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 540 850 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Вакцина Pfizer способна к нейтрализации мутаций COVID-19
Карина Абдуллина продает права на песню "Певица и саксофон"