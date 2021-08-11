Все регионы Казахстана перешли в "красную" зону по КВИ

Туркестанская область перешла в "красную" зону по КВИ.

Все регионы и мегаполисы Казахстана перешли в "красную" зону по распространению коронавируса, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 августа 2021 года

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области.

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