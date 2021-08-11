В Казахстане за полгода выпустили свыше 5 млн доз вакцины "Спутник V"

До конца года планируется изготовить еще 2 млн доз препарата.

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) за полгода произвел более 5 млн доз вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Как рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе предприятия, организация выпуска "Спутник V" в Караганде была технически сложной.

За короткий промежуток времени мы организовали холодовую цепь для хранения и перевозки вакцины при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Нами были проведены необходимые работы по валидации процесса и квалификация необходимого для работы оборудования, - пояснили в КФК.

Кроме того, фармацевтический комплекс объявил конкурсный набор и сформировал профессиональный коллектив из 30 новых работников для своевременной подготовки вакцины. При этом в пресс-службе отметили, что в связи с острой необходимостью оперативной наладки производства препарата, трансфер и регистрация продукта были осуществлены за беспрецедентно короткое время - менее двух месяцев.

Мы очень признательны Министерству здравоохранения Республики Казахстан за оказание поддержки в ускорении процессов регистрации и сертификации на всех уровнях, - отметили на предприятии.

Было отмечено, что на текущий момент КФК произвел более 5,1 млн доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", а до конца года планируется изготовить еще 2 млн доз препарата.

28 июля нами было заключено соглашение о поставке дополнительных 2 млн доз двухкомпонентной вакцины с единым дистрибьютором Республики Казахстан "СК-Фармация". Мы готовы продолжать производство столь значимого и необходимого препарата для нужд населения нашей страны и по завершению контракта, - подчеркнули в пресс-службе фармкомплекса.

Вакцинация против коронавирусной инфекции началась в Казахстане 1 февраля.

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