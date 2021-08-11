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Опубликованы данные по смертности от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

Фото: Zakon.kz 11 августа 2021, 09:23

154 человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане.

Опубликованы данные по смертности от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

От коронавируса скончались 130 человек, от пневмонии - 24.

На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 112 843 человека (108 824+ и 4019 КВИ-), из них в стационарах находится 30 181 пациент, на амбулаторном уровне 82 662 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1808 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 451, на аппарате ИВЛ - 215, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

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