В Мангистау усилен контроль за соблюдением ограничительных мер

За последние две недели в Мангистауской области около 900 объектов предпринимательства проверены на соблюдение карантинных мер.

В Мангистауской области усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Итоги проверок были озвучены на совещании под руководством заместителя акима Мангистауской области Гульмиры Калмуратовой.

По данным Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, за последние две недели в Мангистауской области около 900 объектов предпринимательства проверены на соблюдение карантинных мер.

Так, в выходные дни - с 30 июля по 1 августа и с 6 по 8 августа:

в Актау проверено 246 объектов, из которых на 71 - заполнили акт. А именно:

- Ночные клубы и лаундж бары: "Н2О", "PR", "Монтана бланка", "Мэрилин", "Tangiers";

- Рестораны: "Мұнайшы", "Aktau Palaca", "Самарканд", "Seasons", "Шашлычная № 1";

- Магазины и ТД: "Мечта", "Зета";

- Бани и бассейны: "Victory", "Алем";

- Компьютерные и игровые клубы: "Champions", "BlackHole", "Арена", "LOG", "Спэйс", "Джек", "Джек";

- Кафе: "Шамс", "Тонгал хаус", "Beer&Meet" , "Салам бро", "EL lounge bar", "Тонгал хаус" , "На разлив", "Монако", "Донерист", "БайЕр", "Бистро", "Дядя Гадим", "Айтан", "Coffee Boom", "Карамель", "Charcoal Doner" , "ТӘSH FOOD" , "Маида" , "Узбечка", "Али Донер", "Восточная кухня";

- Пивные бары: "8-9", "Пивко";

в Жанаозене работали проверено 133 предпринимательских объекта. В результате на 3 объекта составлены акты. Нарушения выявлены в ресторанах: "Атамекен", "АкСулу" – проведение свадебных мероприятий, бильярдный клуб "Дуплет";

работали проверено 133 предпринимательских объекта. В результате на 3 объекта составлены акты. Нарушения выявлены в ресторанах: "Атамекен", "АкСулу" – проведение свадебных мероприятий, бильярдный клуб "Дуплет"; в Мунайлинском районе проверено 114 предпринимательских объектов, составлены акты на 10 предприниимательских объекта:

- рестораны Байтерек, Атамекен, Ак сарай, Мирас, Royal Palace, Ердаулет, Баксарай, Болат, кафе ББ суши Мунайлы, бани "Акбулак", "777", а также на жителя района М.Жиенбаева(семейное мероприятие);

в Бейнеуском районе проверено 110 предпринимательских объектов. На 2 объекта составлены акты: строительный магазин "Медиман", 1 предприниматель;

проверено 110 предпринимательских объектов. На 2 объекта составлены акты: строительный магазин "Медиман", 1 предприниматель; в Тупкараганском районе проверено более 100 объектов. На 1 объект составлен акт;

проверено более 100 объектов. На 1 объект составлен акт; в Каракиянском районе проверено 26 объектов, нарушений не выявлено;

проверено 26 объектов, нарушений не выявлено; в Мангистауском районе проверено 162 объекта, нарушений не выявлено;

Заместитель акима Мангистауской области отметила о необходимости дальнейшего проведения разъяснительной работы с руководителями предприятий и организаций, а также призвала дальше работать с гражданами о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

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