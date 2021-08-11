В Мангистау усилен контроль за соблюдением ограничительных мер

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За последние две недели в Мангистауской области около 900 объектов предпринимательства проверены на соблюдение карантинных мер.
В Мангистауской области усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Итоги проверок были озвучены на совещании под руководством заместителя акима Мангистауской области Гульмиры Калмуратовой.
По данным Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, за последние две недели в Мангистауской области около 900 объектов предпринимательства проверены на соблюдение карантинных мер.
Так, в выходные дни - с 30 июля по 1 августа и с 6 по 8 августа:
- Ночные клубы и лаундж бары: "Н2О", "PR", "Монтана бланка", "Мэрилин", "Tangiers";
- Рестораны: "Мұнайшы", "Aktau Palaca", "Самарканд", "Seasons", "Шашлычная № 1";
- Магазины и ТД: "Мечта", "Зета";
- Бани и бассейны: "Victory", "Алем";
- Компьютерные и игровые клубы: "Champions", "BlackHole", "Арена", "LOG", "Спэйс", "Джек", "Джек";
- Кафе: "Шамс", "Тонгал хаус", "Beer&Meet" , "Салам бро", "EL lounge bar", "Тонгал хаус" , "На разлив", "Монако", "Донерист", "БайЕр", "Бистро", "Дядя Гадим", "Айтан", "Coffee Boom", "Карамель", "Charcoal Doner" , "ТӘSH FOOD" , "Маида" , "Узбечка", "Али Донер", "Восточная кухня";
- Пивные бары: "8-9", "Пивко";
- рестораны Байтерек, Атамекен, Ак сарай, Мирас, Royal Palace, Ердаулет, Баксарай, Болат, кафе ББ суши Мунайлы, бани "Акбулак", "777", а также на жителя района М.Жиенбаева(семейное мероприятие);
Заместитель акима Мангистауской области отметила о необходимости дальнейшего проведения разъяснительной работы с руководителями предприятий и организаций, а также призвала дальше работать с гражданами о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.
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