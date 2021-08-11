Министр Цой озвучил цифры, подтверждающие эффективность вакцинации

99,9% заболеваемости коронавирусом приходится на невакцинированных.

Доля заболевших после вакцинации казахстанцев составляет 0,1%, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости приходится на невакцинированных. При этом доля заболевших после вакцинации составляет 0,1%. Предельный вес летальности среди непривитых составляет 97,7%, в то время, как на вакцинированных приходится 2,3%. При этом вакцинированные имели тяжелые заболевания. Это еще раз доказывает эффективность вакцинации в профилактике тяжелых последствий от КВИ, - сообщил Цой.

На сегодня, по его словам, первым компонентом привиты 5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59%. Вторым компонентом - 4,5 млн с охватом 45,2%.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области - 33,1%. Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве, поставка осуществляется согласно графику. С учетом эпидситуации, распространенности "дельта-штамма" и охвата вакцинацией, согласно оценочным прогнозам, мы движемся по оптимистичному сценарию, - добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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