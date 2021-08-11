Свыше 100 тысяч субъектов предпринимательства участвуют в Ashyq

Количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе Ashyq, постоянно увеличивается.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О текущей обстановке и ходе вакцинации населения доложили министр здравоохранения Алексей Цой, акимы Нур-Султана Алтай Кульгинов, Кызылординской области — Гульшара Абдыкаликова, Актюбинской области — Ондасын Уразалин, охвате субъектов предпринимательства системой Ashyq — первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нариман Абильшаиков.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане имеет тенденцию замедления прироста и постепенно стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составляет 1,01, занятость инфекционных коек — 54%, реанимационных — 45%.

На сегодняшний день около 5,9 млн человек вакцинировано первым компонентом, около 4,5 млн чел. — вторым компонентом.

Глава правительства подчеркнул необходимость усиления темпов вакцинации, в особенности, в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях, обеспечив исполнение Плана вакцинации в августе.

Премьер-министр поручил держать на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию во всех регионах, уделив особое внимание городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Карагандинской области. При этом отмечена необходимость обеспечения соблюдения населением ограничительных мер, в первую очередь, масочного режима. Для этого поручено активизировать работу мониторинговых групп, привлекая нарушителей к ответственности.

Количество субъектов предпринимательства, участвующих в системе Ashyq, постоянно увеличивается. Их число выросло в 5 раз – с 21 тыс. до 101 тыс. Это дает возможность бизнесу продолжать свою деятельность. Поэтому необходимо и далее расширять сферы применения приложения Ashyq, — сказал Мамин.

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