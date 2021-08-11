Samsung объявляет о запуске высокотехнологичного пылесоса Jet Bot AI+ в Казахстане

Jet Bot AI+ - первый в мире робот-пылесос, оснащенный активным стереофоническим 3D-сенсором/

Продажи "умного" робота-пылесоса Samsung Jet Bot AI+ в Казахстане стартуют в августе 2021 года.

Jet Bot AI+ - первый в мире робот-пылесос, оснащенный активным стереофоническим 3D-сенсором, который обнаруживает и объезжает препятствия размером до 1 см! С революционной функцией распознавания объектов аппарат не застрянет во время уборки.

С помощью передового решения Intel AI робот ориентируется в пространстве с большей точностью, распознавая не только небольшие предметы, но и бытовую технику и мебель. Аппарат подъезжает близко к детским игрушкам, но остается на безопасном расстоянии от таких уязвимых предметов, как фарфоровые вазы. Робот идентифицирует такие объекты, как экскременты домашних животных, стеклянные чашки и электрические кабели, как опасные или способные привести к вторичному загрязнению, и избегает их.

Датчик LiDAR точно рассчитывает местоположение аппарата и оптимизирует маршрут уборки. Эта технология хорошо проявляет себя в темных помещениях или под мебелью.

Пятислойная система фильтрации улавливает 99,99% микропыли, включая частицы размером 0,5~4,2 мкм, которые обычно трудно удержать. Все детали и фильтры можно мыть.

Станция очистки выгружает собранные грязь и волосы в мешок для пыли объемом 2,5 л (исключая их обратное попадание в воздух) и требует замены раз в три месяца.

Можно также удаленно наблюдать за происходящим в доме с помощью Jet Live, которая использует переднюю камеру устройства для прямой трансляции видеоизображений через приложение SmartThings. Интеллектуальное устройство поддерживает сквозное шифрование, поэтому видеоролики надежно защищены и могут быть просмотрены только авторизованным пользователем.

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