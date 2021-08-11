Трое осужденных нанесли себе телесные повреждения в Кызылординской области 

Осужденные нанесли себе телесные повреждения, протестуя против проверок в камерах.

В Кызылординской области трое осужденных нанесли себе телесные повреждения, протестуя против проверок в камерах, передает zakon.kz.

По информации polisia.kz, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители общественно-наблюдательной комиссии, а также руководство областного ДУИС.

Осужденные рассказали, что не согласны с проведением обысковых мероприятий в камерах, где они содержатся, а также за наложение дисциплинарных взысканий, в том числе за использование запрещенных предметов.

Дисциплинарные нарушения, совершенные осужденными, были зафиксированы на носимые видеорегистраторы и прикреплены к материалам о наложении взыскания. Для оказания медицинской помощи осужденные были вывезены в областной медицинский центр.

Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации. Будет назначена служебная проверка. По результатам всех проверок будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

По заключению врачей в дальнейшей госпитализации осужденные не нуждаются.

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