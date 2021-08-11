Фиктивную вакцинацию граждан проводили в пяти городах Казахстана

За подделку паспортов вакцинации накажут казахстанских медиков.

В пяти городах Казахстана установили ряд медицинских работников, которые занимались подделкой паспортов вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу при проведении оперативно-розыскных мероприятий, передает zakon.kz.

В Алматы, Шымкенте, Актобе, Павлодаре и Таразе установлены медицинские работники и другие лица, занимавшиеся незаконной продажей поддельных паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. Вышеуказанные лица проводили фиктивную вакцинацию граждан с целью обогащения и вопреки задачам органов здравоохранения, нормам морали. АФН РК

В пресс-службе агентства уточнили, что таким образом поддельные паспорта вакцинации были реализованы за денежное вознаграждение от 5000 до 30 000 тенге.

По данным фактам начаты семь досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренных ст. 385 УК РК (подделка документов). Установлены 37 граждан, на имя которых выданы фиктивные паспорта вакцинации, а также 12 лиц, в том числе восемь медицинских работников, причастных к подделке, - добавили в агентстве.

Следственные мероприятия по установлению других подозреваемых продолжаются.

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