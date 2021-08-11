Начался прием документов на гранты в магистратуру - МОН РК

Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 16 по 20 августа текущего года.

В Казахстане начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение грантов в магистратуру. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

Стартовал прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 14 августа включительно через виртуальные приемные комиссии вузов. пресс-служба МОН РК

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования. Всего в комплексном тестировании приняли участие 36 965 человек.

При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 16 по 20 августа текущего года. В целом, 2021-2022 учебный год по магистратуре у нас выделено более 13 тыс. грантов. Наибольшее количество грантов предусмотрено по педагогическим специальностям - 3642. По инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям выделено 3429 грантов, по естественным наукам, математике и статистике - 1278, информационно-коммуникационным технологиям - 1233, сельскому хозяйству и биоресурсам - 527. директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

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В ведомстве напомнили, что образовательные гранты распределены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК и работодателей по потребностям в кадрах.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте Национального центра тестирования. пресс-служба МОН РК

Ранее стало известно, что в новом учебном году школьники (с 1 по 11 классы), а также студенты колледжей и вузов будут учиться в офлайн-формате с соблюдением жестких санитарных ограничений. Детские сады также будут работать в штатном режиме с наполняемостью групп до 20-25 детей.

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