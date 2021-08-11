В Алматы около 400 пациентов прошли постковидную реабилитацию

285 млн тенге составили затраты на постковидную реабилитацию в Алматы.

Затраты на постковидную реабилитацию составили 285 млн тенге, передает zakon.kz.

По словам директора филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Алматы Тлеухана Абилдаева, увеличение перечня поставщиков услуг постковидной реабилитации остается одной из приоритетных задач фонда.

Пациентов принимает Реабилитационный центр фтизиопульмонологии "Каменское плато", где пролечено около 400 пациентов на сумму 285 млн тенге. В данное время проводится работа по привлечению поставщиков, в том числе частных, для проведения данного вида реабилитации, - сказал спикер.

Региональной комиссией был объявлен очередной конкурс среди поставщиков, способных оказывать услуги по данному виду реабилитации, - их список, по предварительным данным, увеличился на две медорганизации.

Порядка 8-9 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди услуг наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. За шесть месяцев текущего года оказано 30 468 услуг КТ на сумму 386 млн тенге и 29 789 услуг МРТ на сумму около 400 млн тенге, - отметил Тлеухан Абилдаев.

Проведено 3040 услуг ПЭТ-диагностики для выявления онкологических новообразований на сумму 767,7 млн тенге. В рамках системы ОСМС направлено 508,3 млн тенге на прохождение плановых скрининговых осмотров.

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