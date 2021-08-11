Автомобили подарили призерам Олимпийских игр в Шымкенте

Призеры XXXII летних Олимпийских игр по каратэ Дархан Асадилов и Софья Берульцева вернулись в родной город - Шымкент.

Шымкентцы встретили призеров Олимпийских игр со всеми почестями. Призеры XXXII летних Олимпийских игр по каратэ Дархан Асадилов и Софья Берульцева вернулись в родной город.

В международном аэропорту Шымкента спортсменов встретили бурными аплодисментами. пресс-служба акимата Шымкента

Аким Шымкента Мурат Айтенов встретил призеров главных старта четырехлетия в аэропорту и поздравил наших соотечественников с яркой победой.

Он пожелал спортсменам, оправдавшим надежды всей страны, успехов в предстоящих соревнованиях. От имени спонсоров аким города вручил спортсменам ключи от автомобилей.

В Олимпийских играх в Токио участвовали 10 спортсменов из Шымкента.

Каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева, проиграв в полуфинале, стали бронзовыми призерами Игр.

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