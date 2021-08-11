Автомобили подарили призерам Олимпийских игр в Шымкенте

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Призеры XXXII летних Олимпийских игр по каратэ Дархан Асадилов и Софья Берульцева вернулись в родной город - Шымкент.
Шымкентцы встретили призеров Олимпийских игр со всеми почестями. Призеры XXXII летних Олимпийских игр по каратэ Дархан Асадилов и Софья Берульцева вернулись в родной город.
В международном аэропорту Шымкента спортсменов встретили бурными аплодисментами. пресс-служба акимата Шымкента
Аким Шымкента Мурат Айтенов встретил призеров главных старта четырехлетия в аэропорту и поздравил наших соотечественников с яркой победой.
Он пожелал спортсменам, оправдавшим надежды всей страны, успехов в предстоящих соревнованиях. От имени спонсоров аким города вручил спортсменам ключи от автомобилей.
В Олимпийских играх в Токио участвовали 10 спортсменов из Шымкента.
Каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева, проиграв в полуфинале, стали бронзовыми призерами Игр.
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