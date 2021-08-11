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До 5 градусов похолодает в Казахстане 

Фото: pixabay.com 11 августа 2021, 12:29

Понижение температуры ожидается в Казахстане.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон с центром над Западной Сибирью по-прежнему формирует ненастную погоду в восточной половине республики. Здесь пройдут дожди, на востоке и юго-востоке - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. В западной половине республики погоду будет определять антициклон из районов Новой Земли, с которым ожидается понижение температуры. В северной, центральной и восточной части страны температура воздуха понизится ночью до 5-13, днем - до 15-23 тепла, в южной части ночью - до 8-18, днем - до 18-34 тепла, а в западной части небольшое понижение ночью до 17-27, днем - до 30-40 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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