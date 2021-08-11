Названа причина укрепления тенге в июле

По данным Нацбанка РК, за июль курс тенге укрепился на 0,7% до 424,45 тенге за доллар США на фоне роста цены на нефть.

На заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев рассказал об укреплении тенге в июле на фоне роста цены на нефть, сообщает zakon.kz.

За июль курс тенге укрепился на 0,7% до 424,45 тенге за доллар США на фоне роста цены на нефть. Несмотря на волатильность в течение июля, нефтяные котировки выросли на 1,6% до 76,33 долларов США. Главными факторами, оказавшими влияние на формирование цены на нефть, стали достижение договоренности ОПЕК+ об ежемесячном увеличении добычи с августа, а также данные о снижении запасов в США и роста спроса на топливо. Ерболат Досаев

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По его словам, дополнительную поддержку тенге оказывали конвертация активов Нацфонда для выделения трансфертов, продажа квазигосударственным сектором на сумму 480 млн долларов США и конвертация на биржевом рынке валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат.

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Глава Нацбанка РК отметил, что высокие темпы роста импорта потребительских товаров на фоне восстановления деловой активности продолжают создавать повышенный спрос на иностранную валюту и оказывать ограничительное влияние на укрепление тенге.

С начала августа на нефтяном рынке усилилось давление из-за неопределенностей по перспективам глобальной экономики на фоне роста заболеваемости "дельта-штаммом" коронавируса. Цена на нефть на 10 августа снизилась на 8,1% - до 70,15 долларов CША/баррель, а биржевой курс тенге сложился на уровне 425,83 тенге за доллар США, ослабев на 0,3% с начала месяца. Ерболат Досаев

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Таким образом, неустойчивая ситуация на внешних рынках сохраняется. Волатильность нефти и изменение риск-сентимента продолжают оказывать давление на обменный курс тенге. Ерболат Досаев

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