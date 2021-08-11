"Спутник V" эффективен против всех штаммов коронавируса

Вакцинация двумя векторными компонентами "Спутник-V" себя оправдала в борьбе со всеми известными штаммами.

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" против всех известных новых штаммов коронавируса доказана учеными, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал ТАСС разработчик препарата Александр Гинцбург.

Как показывает опыт гражданского оборота, вакцина полностью безопасна и высокоэффективна. Эффективна не только против непосредственно тех штаммов, против которых она создавалась, но и против тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились и нас постоянно атакуют, - сказал он.

Также исключены нежелательные реакции, которые могут проявиться через некоторое время, после вакцинации "Спутником V".

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Исходя из того, как сконструирован "Спутник V", это (отсроченные нежелательные реакции) исключено. Как я не раз говорил и мои коллеги-разработчики рассказывали об этом, "Спутник V" не является живой вакциной, - добавил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, также идет испытание вакцины на подростках.

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