Как формируются доходы Нацфонда

По данным Нацбанка РК, активы Национального фонда на конец июля составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долларов США.

Преимущественно доходы Нацфонда формируются за счет роста рынка акций. Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, передает zakon.kz.

Активы Национального фонда на конец июля составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долларов США, - сказал он на заседании правительства.

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По его словам, для обеспечения выделения трансфертов в июле на 477 млрд тенге продано валютных активов на 1,11 млрд долларов США.

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Поступления в Нацфонд в июле составили 40 млрд тенге, в том числе 65 млн долларов США в иностранной валюте. Ерболат Досаев

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Глава Нацбанка отметил, что инвестиционный доход Нацфонда за июль сложился положительным и составил 590 млн долларов США.

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Несмотря на волатильность на финансовых рынках, инвестиционный доход Нацфонда на одну треть компенсировал трансферты в республиканский бюджет и составил с начала текущего года 2 млрд долларов США или 3,5% по сравнению с 1,3 млрд долларами США за аналогичный период прошлого года. Ерболат Досаев

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