Линейка 1 сентября будет только у первоклассников

Линейки в школах в традиционном формате пройдут только для первоклассников с соблюдением санитарных норм.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что торжественная линейка 1 сентября будет только для первоклассников, передает корреспондент zakon.kz.

Линейки в школах в традиционном формате пройдут только для первоклассников с соблюдением санитарных норм. Детям вручат их первые книги - "Әліппе" и "Букварь". Для обучающихся со 2 по 11 классы будут организованы классные часы в кабинетах, - сообщил глава МОН на заседании правительства.

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Ранее Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что все школьники и студенты будут учиться в традиционном формате в новом учебном году. Во всех школах и вузах будут приняты санитарно-эпидемиологические меры - ежедневная термометрия, проветривание, кварцевание и дезинфекция.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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