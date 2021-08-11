Столичная аферистка обманула экономиста на 3 млн тенге

Жительница Нур-Султана выманила крупную сумму денег у экономиста из Актобе.

Аферистка обманула на 3 млн тенге экономиста из Актобе, передает zakon.kz.

Как сообщили в полиции, в августе 2020 года 27-летняя жительница Нур-Султана под предлогом предоставления доли в бизнесе завладела 3 млн тенге, принадлежащими экономисту одной из нефтяных компаний Актобе.

Кроме того, установлен и другой случай. В полицию обратилась 43-летняя женщина, рассказав, что в конце мая знакомый обманул ее: пообещав доставить строительные материалы, присвоил денежные средства в сумме 3 млн тенге. Однако ни стройматериалов, ни денег потерпевшая так и не получила.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Большинство граждан в погоне за прибылью забывают о простых мерах безопасности. В подобных случаях гражданам необходимо быть предельно внимательными, не стоит доверять денежные средства без нотариального оформления, - сказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

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