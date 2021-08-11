Масштабный разлив нефти зафиксировали на юге России

Как следует из спутниковых снимков, проанализированных российскими учеными, площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 кв. км.

Масштабный разлив нефти произошел в Черном море на юге России - у Новороссийска, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, ранее в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) утверждали, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 200 кв. м. Но, как следует из спутниковых снимков, проанализированных российскими учеными, площадь пятна составила 80 кв. км.

Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км. Институт космических исследований РАН

Это показал радиолокационный снимок спутника Sentinel-1, сделанный 8 августа. Снимок исследовали сотрудники Института океанологии РАН и Института космических исследований РАН.

Выброс нефтепродуктов произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Тогда в пресс-службе КТК заявляли, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 кв. м, объем - "порядка 12 кубометров".

Как говорится в сообщении ученых, они продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных. Указанные выше данные - от 8 августа, более свежая информация со спутников пока не оглашалась.

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