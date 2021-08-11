Названа причина смога в Нур-Султане.

Синоптики объяснили причину смога в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Прошедшие несколько суток под влиянием обширного высотного циклона в серных регионах республики сохранялась пасмурная погода. Вместе с тем воздушные потоки приносили дымовую завесу от лесных пожаров Сибири. Высокое содержание влаги в приземном слое атмосферы было благоприятным для накопления концентрации загрязняющих веществ (продукты горения, выхлопные газы), - сообщили в РГП "Казгидромет".

За 10-11 августа на территории Нур-Султана превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота до 1,7 ПДК.

По словам синоптиков, в ближайшие дни ожидается перестройка синоптических процессов.

Обширный высотный циклон прекратит формирование погодных условий севера Казахстана, что обусловит рассеивание дымовой завесы и его дальнейшее перемещение за пределы страны, на смену которому начнет поступать свежая, прохладная воздушная масса, - рассказали в ведомстве.

По прогнозу 12, ночью 13 августа ожидаются дождь, гроза, порывистый ветер. Понижение температуры воздуха ночью до 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.

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