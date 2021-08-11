Прогноз погоды на 12 августа в Казахстане.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят свое влияние на большую часть республики, пройдут дожди с грозами, на северо-востоке - сильные дожди. На западе, юго-западе и юге РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются град, усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, в северных регионах туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем местами ожидается гроза, при грозе усиление ветра 18-23 м/с.

В Карагандинской области днем местами ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской области на большей части сохраняется сильная жара, на юге области - очень сильная жара, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - рассказали в ведомстве.

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