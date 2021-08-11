Какие знаки зодиака больше всего подвержены порче

Сглазам и проклятиям, по мнению экспертов по звездам, больше других подвержены Козероги, Близнецы, Рыбы, Раки и Скорпионы.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых больше всего подвержены порче, передает zakon.kz.

Как пишет lisa.ru, сглазам и проклятиям, по мнению экспертов по звездам, больше других подвержены Козероги, Близнецы, Рыбы, Раки и Скорпионы.

Козерог

По мнению астрологов, чаще всего именно представители этого знака зодиака будут подвержены порчам, сглазам и приворотам.

Несмотря на то, что на первый взгляд Козероги - волевой и работящий, они находится в вечных сомнениях. Они часто паникуют и накручивают себя. Также они легко влюбляются, а потом не дают прохода объекту своего обожания. Поэтому на Козерогов можно легко сделать любовный приворот или порчу, от которых им будет очень трудно избавиться.

Близнецы

Рожденные под этим знаком обладают сильным характером, они легки в общении и могут найти общий язык со всеми знаками зодиака.

Благодаря своей активности в социальной сфере у Близнеца могут возникать энергетические пробоины. Все, кому не лень, настраиваются на энергетическое поле этого знака и выпивают его энергию до дна. Представителям знака следует остерегаться цыганок - они могут легко наслать порчу, проклятие или даже сглаз.

Рыбы

Рыбы - ведомые, и могут попасть в такие истории, выбраться из которых им будет очень сложно.

Рожденные под этим знаком не могут существовать без лидера, который будет ими манипулировать. Но проблема в том, что такие личности часто используют Рыб в своих целях и даже подавляют их. Все дело в том, что энергетический фон представителей знака не всегда стабилен. Не смотря на то, что из Рыбы может получиться прекрасный колдун (ей легко даются основы магии), сама она регулярно подвергается энергетическим атакам, магии и порче.

Рак

Представителям этого знака зодиака не дает сидеть на одном месте их пытливый ум.

Раки издревле славятся своими способностями к обучению и постижению всего нового. История, наука, математика - все это с легкостью дается рожденным под знаком Рака. В вечном поиске себя он может удариться в религию или даже эзотерику. Сперва это будет хобби для того, чтобы испытать себя и пощекотать нервы, но постепенно увлечение может перерасти в нечто серьезное. Но на самом деле им нужно быть аккуратнее с магическими практиками. Велика вероятность самому себе навести негативное воздействие и даже порчу.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона являются отъявленными скептиками - не верят в магию, называя ее банальным словом мракобесие.

Поэтому как только возле представителей этого знака появляется жертва, которую он может легко высмеять, он приступает к делу. Скорпион будет жалить жалом, обвиняя во всех смертных грехах. Но однажды он может сильно пострадать за свой длинный язык, получив немалую дозу магического воздействия.

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