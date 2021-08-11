Что нужно знать о вакцине Vero Cell

Озвучены условия вакцинации китайским препаратом от коронавируса.

10 августа в Казахстан доставили первую партию препарата Vero Cell, разработанного Пекинским институтом биологических препаратов, передает zakon.kz.

Результаты третьего этапа испытаний продемонстрировали, что две дозы этой вакцины, введенные с интервалом в 21 день, эффективны на уровне 79% против инфекции SARS-CoV-2. Побочные действия, которые описывают как слабые или умеренные, проходят уже спустя две недели после введения.

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Вакцинироваться препаратом Vero Cell советуют людям старше 18 лет. На данный момент ведутся испытания по вакцинации лиц, не достигших совершеннолетия.

Препарат следует хранить в оригинальной упаковке исключительно в холодильнике при температуре от +2 до +8 °C не дольше года или до истечения указанного на упаковке срока в месте, защищенном от света.

Условия вакцинации:

препарат вводят в местах, где возможно оказание медицинской помощи, в случае возникновения аллергической реакции;

лицам с температурой выше 38,5 °C, стоит отложить вакцинацию до нормализации температуры тела;

вакцинироваться также не советуют при острой стадии заболевания коронавирусом, пока человек не вылечится полностью;

вторую дозу Vero Cell не назначают при наличии анафилактической реакции на первую.

На данный момент недостаточно информации о безопасности и эффективности вакцины для людей с хроническими заболеваниями, для лиц старше 60 лет, беременных и кормящих женщин, ВИЧ-положительных лиц и людей с ослабленным иммунитетом.

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