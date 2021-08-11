Более 880 млн тенге обязали выплатить потребителям АО "КазТрансГаз Аймак"

Компания АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно завладела более 880 млн тенге, повышая цены на услуги.

Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК возбудил административное дело в отношении компании АО "КазТрансГаз Аймак", передает zakon.kz.

По просьбе физических и юридических лиц в компании провели внеплановую проверку, чтобы определить изменение цен на услуги розничной реализации товарного газа потребителям Кызылординской области.

В результате было выявлено нарушение требований подпункта 6 статьи 124-8 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Установлено, что потребителям не вернули доход, который получила компания в результате необоснованного превышения цен.

АО "КазТрансГаз Аймак" получило необоснованный доход в размере 885,06 млн тенге в результате превышения предельной цены, - уточнили в комитете.

Теперь компания должна вернуть нечестно полученный доход в размере 885,06 млн тенге млн тенге либо напрямую потребителям, либо путем снижения стоимости услуг.

Отметим, что в АО "КазТрансГаз Аймак", согласно законодательству, имеют право обжаловать принятые комитетом меры.

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