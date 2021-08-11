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Перенесен "Алматы марафон"

Фото: almaty-marathon.kz 11 августа 2021, 16:09

"Алматы марафон" переносится на более позднюю дату.

Из-за высокого роста заболеваемости COVID-19 переносится "Алматы марафон" бегунов, сообщает zakon.kz.

Сейчас в стране высокий рост заболеваемости. Это препятствует полноценному старту 12 сентября, где риск заражения будет сохраняться даже с учетом всех правил и ограничений. Но это не отмена марафона. Мы согласовали перенос даты проведения марафона на две недели, а именно 26 сентября - к этому времени ожидается снижение количества заболевших людей, - говорится на сайте "Алматы марафон".

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