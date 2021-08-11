Токаев поручил стабилизировать инфляцию

Глава государства заслушал отчет главы Нацбанка РК о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за семь месяцев текущего года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает zakon.kz.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за семь месяцев текущего года, - говорится в сообщении Акорды.

Председатель Нацбанка проинформировал Президента о пересмотре Международным валютным фондом прогнозов по темпам восстановления мировой экономики и коррекции финансовых рынков на фоне новой волны коронавируса.

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В ходе встречи было отмечено, что инфляция и инфляционные ожидания остаются главным вызовом для восстановления мировой экономики. Глава государства был проинформирован об основных причинах ускорения инфляции в Казахстане (8,4% - по итогам июля 2021 года) и решении Национального банка по повышению базовой ставки (до 9,25%) с целью стабилизации инфляции.

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Ерболат Досаев также доложил об умеренном восстановлении деловой активности на фоне карантинных ограничений, о состоянии золотовалютных резервов Национального банка, средств Национального фонда и о положительной динамике роста пенсионных активов.

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Президенту были представлены предварительные данные о текущем счете платежного баланса, который по итогам первого полугодия сложился с дефицитом 1,7 млрд долларов в связи с повышением экономической активности и ростом потребительского импорта.

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По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание сохранению и приумножению активов Национального фонда и совместно с Правительством принять эффективные меры по стабилизации инфляции.

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