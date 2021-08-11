В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

В нескольких областях Казахстана 12 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-восточный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 37 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 18-23 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, утром и днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 18 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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