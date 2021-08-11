Прием документов на конкурс гранта Международного университета туризма и гостеприимства проводится с 20 июня по 19 августа 2021 года.

Международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане предлагает 800 именных грантов на 2021-2022 учебный год.

Международный университет туризма и гостеприимства - это первый государственный профильный университет в Казахстане, который выпускает высококвалифицированных специалистов международного уровня в сфере туризма и гостеприимства.

Международный университет туризма и гостеприимства предлагает обучаться по следующим образовательным программам:

В091-Туризм;

В093-Ресторанное дело и гостиничный бизнес;

В005-Подготовка учителей физической культуры.

Университет дает высококачественное образование, активно занимается исследованиями и творческой деятельностью, сотрудничает с международными организациями и сообществами.

Студенты университета приобретают уникальный опыт общения в интернациональном коллективе, качественное образование, возможность обучения у известных экспертов своей области и прохождения профессиональных стажировок по всему миру.

Серьезное бизнес-ориентированное образование и широкий выбор специализаций;

Возможность прохождения стажировок в крупных мировых компаниях и в отелях "Rixos" Анталия, Турция;

Великолепные условия обучения и проживания;

Высококвалифицированные преподаватели;

Студенты старших курсов будут совершенствовать свои знания и навыки во Всемирной Международной Туристской Организации ООН (UNWTO).

Почему студенты выбирают Международный университет туризма и гостеприимства?

На 2021-2022 учебный год выделено 800 грантов Министерства культуры и спорта РК по образовательным программам "Туризм", "Ресторанное дело и гостиничный бизнес" и "Подготовка учителей физической культуры".

Обязательными профильными предметами для абитуриентов являются география и иностранный язык. Общий балл ЕНТ должен быть выше 50 баллов. При этом по каждому предмету ЕНТ необходимо набрать не менее 5 баллов.

Прием документов на конкурс гранта Международного университета туризма и гостеприимства проводится с 20 июня по 19 августа 2021 года.

Результаты конкурса будут известны в период с 20 по 22 августа 2021 года.

Более подробную информацию о Международном университете туризма и гостеприимства можно узнать на официальном сайте, а также по следующим контактным данным: Адрес: 161200, Казахстан, г. Туркестан, ул. Рабига Султан бегим, д. 14Б. WhatsApp: +7 (707) 317-43-56, +7 (708) 225-83-27, +7 (777) 649-74-81, +7 (701) 703-57-57. Instagram @tourism_university.

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