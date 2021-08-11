Более 70 детей с COVID-19 находятся на лечении в больницах Нур-Султана

С начала года количество заболевших коронавирусом среди детей насчитывается более 10 тыс. человек.

На стационарном лечении находятся 74 ребенка, из которых 7 болеют в тяжелой форме, сообщил на брифинге руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Помимо взрослого населения заболевание коронавирусом встречается сейчас и у детей. Так, в настоящее время с положительным результатом на стационарном лечении находятся 74 ребенка, из них 7 болеют в тяжелой форме. Состояние стабильное. В отделении реанимации детей нет, госпитализированы за последние сутки 12 несовершеннолетних. С начала года заболевших коронавирусом среди детей более 10 тыс. человек, - сообщил Муратов.

Сегодня в стационарах находятся 2699 пациентов. Загруженность - 69%, госпитализация в сутки в среднем доходит до 300 человек.

Коечная мощность стационаров составляет 3912, для борьбы с КВИ задействованы 16 стационаров и порядка 7 тыс. медицинских работников.

За прошедшие сутки количество обращений в станцию скорой медицинской помощи - 3348, вызовов по поводу КВИ - 396 в сутки, - заключил Муратов.

Глава управления уточнил, что рост заболеваемости среди детского населения пришелся на летний период - с июня дети стали поступать с ярко выраженными клиническими симптомами, такими как интоксикация, лихорадка, высокая температура, катаральные проявления.

Отмечу, что заболевать они начали после семейного контакта с непривитыми. То есть невакцинированные родные и близкие в первую очередь подвергают своих детей заражению. К особенностям по заболеванию относится сам инфекционный процесс, протекание которого может либо приводить к улучшению здоровья и выздоровлению, либо переходить в более тяжелую форму. Инкубационный период, как у взрослых, - от 4 до 14 дней. Также у детей могут быть поражены сразу несколько нервных структур, что тоже влечет негативные последствия для организма. Отмечается иногда и шоковое состояние, - объяснил руководитель столичного управления.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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