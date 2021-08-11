В 2021 году матпомощью планируется охватить около 15 тыс. учащихся Нур-Султана

Ежегодная программа Всеобщего обязательного среднего образования стартует в столице с 11 августа и предварительно завершится 31 октября.

С 11 августа в столице стартует ежегодная программа Всеобщего обязательного среднего образования, в рамках которой школьникам определенной категории оказывается материальная помощь на приобретение школьной одежды, обуви и письменных принадлежностей, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Помощь в рамках Всеобуча оказывается следующим категориям школьников:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП);

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Размер оказываемой помощи составляет 40 тыс. тенге. В прошлом году ее получили 13 245 учащихся, в нынешнем году планируется охватить около 15 тыс. школьников.

Новшеством нынешнего года станет то, что помощь будет оказываться через цифровую платформу "BMC Sales", рекомендованную РПП "Атамекен", где будут использованы специальные карты с указанием индивидуального номера.

Движение социальных единиц отслеживается в личных кабинетах получателями, социальными педагогами, предпринимателями и администратором программ, что обеспечивает прозрачность и целевое использование средств.

Также совместно с НПП "Атамекен" увеличено число участников-компаний и торговых точек.

Так, если в прошлом году в программе участвовало 16 компаний и 27 точек, то в этом году - 18 компаний и 30 торговых точек.

В настоящее время школами ведется работа по заполнению базы данных детей в автоматизированную систему, информация вносится по мере обновления и подтверждения статуса.

Для подачи заявления на получение помощи в рамках Всеобуча родителям необходимо обратиться в школу, где обучается ребенок.

Заявление коллегиальным органом школы рассматривается в течение 15 календарных дней.

Программа стартует с 11 августа и предварительно завершится 31 октября.

Кроме того, помощь школьникам столицы оказывается и в рамках традиционной акции "Дорога в школу". С начала 2021 года помощь уже получили 3648 учащихся, всего планируется охватить около 7 тыс. детей. Вместе с тем районные акиматы вручат 2100 детям школьные рюкзаки с принадлежностями.

Для получения помощи в рамках акции необходимо подать заявку на странице "Дорога в школу" портала "Менің Атамекенім".

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