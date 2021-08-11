Налоговики обратились к алматинцам

По Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 4,2 млрд тенге.

Департаментом государственных доходов по Алматы на автодорогах города совместно с представителями палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции и сотрудниками дорожной полиции при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек" проводятся мероприятия по выявлению должников по налогу на транспортные средства, передает zakon.kz.

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В ходе проведения совместных мероприятий камерой "Сергек" зафиксирована автомашина марки Chevrolet Tahoe, за которой числится задолженность в сумме 1,1 млн тенге. Данная автомашина задержана и водворена на автомобильную штрафстоянку. Данные мероприятия будут продолжены до конца текущего года. пресс-служба ДГД по Алматы

В целом, по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 4,2 млрд тенге (57 942 налогоплательщиков), по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физлиц и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания (в департамент юстиции и палату частных судебных исполнителей).

В свою очередь судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. пресс-служба ДГД по Алматы

Кроме того, как отметили в ведомстве, должники не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения соцвыплат или пособий, а также образовательных депозитов.

Также в ведомстве сообщили, что в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физлиц в отведенный законодательством срок начисляются пеня.

Срок уплаты налога на транспорт физлиц за 2020 год - не позднее 1 апреля 2021 года. пресс-служба ДГД по Алматы

Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал eGov, в отделениях "Казпочты", а также через мобильные приложение банков второго уровня.

Призываем всех жителей Алматы своевременно оплачивать налоги. пресс-служба ДГД по Алматы

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