2 вертолета Ми-8АМТ и 16 человек личного состава МЧС РК прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров.

Вертолеты Казахстана прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров, сообщает zakon.kz.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу 11 августа в 13.25 сводная группа МЧС РК прибыла в город Даламан в составе 2-х вертолетов Ми-8АМТ и 16 человек личного состава для тушения лесных пожаров, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

После обеда этого же дня запланирован контрольный облет в местах проведения тушения пожаров.

Далее личный состав МЧС Казахстана заступает в работу оперативного штаба МЧС Турецкой Республики.

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В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары, огонь добрался до курортов Антальи, Бодрума и Мармариса. По словам главы Минздрава Турции, из-за пожаров пострадали более 400 человек, восемь человек погибли.

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