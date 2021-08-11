10 человек осудили за некачественное выполнение строительно-монтажных работ

Прокуроры Алматы проверили строительство сетей водоснабжения и канализации мкр. Айгерим-1, 2, а также реконструкцию водопроводных сетей и сооружений для ЖК.

Строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. Айгерим-1, 2, а также реконструкцию водопроводных сетей и сооружений для жилого комплекса "Хан-Тенгри" проверили алматинские прокуроры, передает zakon.kz.

Это задание было дано Управлением энергетики еще в январе 2018 года, а выполнить заказ обязали ТОО "К." и ТОО "Ж." за 760 млн тенге. Специалисты технического надзора гр. А и гр. А. следили за качеством выполнения строительно-монтажных работ.

По результатам проверки установлено, что задачи не были выполнены, деньги похищены, а объекты не функционировали. Вместо двух предусмотренных резервуаров построили один, территорию участка не благоустроили, отсутствовали специальные насосы. Однако объекты все-таки приняли в эксплуатацию, деньги выплатили в полном объеме.

В итоге на скамье подсудимых оказались специалисты технадзора, руководители строительных компаний и ряд должностных лиц Управления энергетики. Общий ущерб государству составил 225,5 млн тенге. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались спецпрокуроры Алматы. Приговором суда десять человек приговорены к тюремному заключению от 7 до 8 лет.

В ходе судебного процесса подсудимыми в доход государства возмещено 93,4 млн тенге, остальная сумма ущерба подлежит взысканию в рамках исполнения приговора, - уточнили в прокуратуре города.

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