Сколько вакцинированных скончалось от коронавируса в Нур-Султане

Пациенты в возрасте старше 59 лет, они болели несколькими хроническими заболеваниями.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал, сколько вакцинированных умерли от коронавируса в столице, получив при этом два компонента вакцины, передает корреспондент zakon.kz.

С начала года в столице от коронавируса умерли 1081 человек, из них 23 были полностью иммунизированы - около 2%. Это люди старше 59 лет, они болели несколькими хроническими заболеваниями. Сейчас проводится аналитика, - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК.

Сколько всего вакцинированных умерли от коронавируса в Казахстане, в Министерстве здравоохранения не сказали, ссылаясь на то, что ведется подсчет.

Ранее на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что 99,9% заболеваемости приходится на невакцинированных. При этом доля заболевших после вакцинации составляет всего 0,1%. Предельный вес летальности среди непривитых составляет 97,7%, на вакцинированных приходится 2,3%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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