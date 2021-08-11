Умерла звезда "Великолепного века"

В начале 2021 года у актрисы обнаружили опухоль головного мозга.

Сабина Тозия, известная своим участием в историческом сериале "Великолепный век", скончалась в возрасте 75 лет, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила в своем Instagram ее коллега по съемочной площадке Мерьем Узерли, которая исполняла в сериале роль Хюррем-султан.

Узерли рассказала, что они поработали вместе над тремя потрясающими проектами: "Великолепным веком", "Материнской раной" и "Мафия не может править миром" и что ее сердце разрывается, после известия о смерти близкой подруги и коллеги.

На счету Сабины Тозия много ролей в популярных турецких сериалах. Однако наиболее громким проектом с ее участием за последние несколько лет был и остается "Великолепный век". В исторической саге Сабина появилась только в третьем сезоне, сыграв кормилицу султана Сулеймана, а впоследствии помощницу Хюррем Султан.

Последним проектом Тозии должен был стать новый сезон сериала "Мафия не может править миром", однако в начале 2021 года у актрисы, которая исполняла роль матушки Хайрие, обнаружили опухоль головного мозга.

Операцию проводили на родине Сабины Тозии в Македонии, хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако после удаления большой опухоли правая сторона тела Тозии оказалась парализована.

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