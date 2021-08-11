На Тенгизе продлили карантин

Постановление вступает в законную силу со дня подписания.

Главный государственный врач Атырауской области своим постановлением продлил карантин на месторождении Тенгиз, сообщает zakon.kz.

Продлить карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе, с соблюдением требований к выезду (въезду) работников, работающих вахтовым методом на Тенгизе согласно постановления Главного государственного санитарного врача Жылыойского района №55 от 29 июля 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в тексте постановления от 11 августа 2021 года.

Постановление вступает в законную силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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