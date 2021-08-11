Жительницу Семея осудили на длительный срок за смертельное ДТП

На момент аварии, женщина была лишена прав управления транспортным средством.

В Восточно-Казахстанской области женщина осуждена на длительный срок за ДТП со смертельным исходом, передает zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Семей - Усть-Каменогорск, погибли двое мужчин.

42-летняя жительница Семея, ранее лишенная прав управления транспортным средством, занялась частным извозом из города до областного центра. По словам пассажиров, в пути водитель часто отвлекалась, разговаривая по смартфону, и переписывалась в социальной сети.

Отвлекаясь от вождения автомобилем, на большой скорости, автоледи пыталась объехать автогрейдер и допустила столкновение со встречно движущейся легковушкой Lada, - сообщили в полиции.

В результате столкновения двое пассажиров встречной автомашины скончались на месте происшествия. Четыре пассажира Toyota Camry получили телесные повреждения, в том числе и виновница ДТП.

По словам осужденной женщины, ей пришлось заниматься извозом пассажиров без водительского удостоверения, так как она вынуждена была зарабатывать на содержание несовершеннолетних детей.

Приговором суда Уланского района женщина по ст. 345 ч. 4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) осуждена на восемь лет отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности. Трудоустроена на одном из производств в колонии-поселении, - рассказал заместитель начальника ОВ 156/16 Дархан Бигазиев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!