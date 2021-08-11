Экс-супруга Эминема, с которой он дважды разводился, пыталась покончить с собой

Это уже не первая ее попытка самоубийства.

Бывшая жена американского рэпера Эминема Ким Скотт (полное имя — Кимберли Энн Скотт) попала в больницу после попытки покончить с собой и конфликта с полицией, сообщает zakon.kz.

У Ким Скотт на фоне суицидальных мыслей случился нервный срыв, поэтому она решила свести счеты с жизнью, передает TMZ.

Инцидент произошел 30 июля. В полицию поступил звонок о том, что в доме, где проживает Ким, кто-то планирует покончить с собой.

Когда полиция прибыла, Ким оказала сопротивление, сотрудникам полиции пришлось ее удерживать. Женщина вела себя настолько агрессивно, что медикам не удалось проверить состояние ее здоровья. На полу были большие лужи крови.

В медучреждении у Ким зафиксировали множественные порезы, в том числе на ногах. Однако ее здоровью это не угрожало, так что вскоре ее отпустили домой. Обратилась ли она за психологической помощью, неизвестно.

Это уже не первая ее попытка самоубийства: в 2015 году Кимберли попала в аварию, но только через год она призналась, что ДТП не было случайностью. Несмотря на серьезные повреждения машины, сама Ким получила совместимые с жизнью травмы. После этого адвокаты пытались добиться признания того, что Ким находилась в невменяемом психическом состоянии.

Ким Скотт и Эминем поженились в 1999 году, а в 2001 году развелись. Они женились снова в 2006 году, но новый брак продлился всего несколько месяцев. У экс-супругов есть общая дочь Холли Джейд.

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